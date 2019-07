Maia diz que reforma tributária é um desafio diferente do da Previdência

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta quarta-feira, 10, que a reforma tributária é um desafio diferente da previdenciária e tem que ser enfrentado. "A reforma da Previdência unifica a federação e divide a sociedade, a tributária é o contrário, divide a federação e unifica a sociedade. Nosso desafio é harmonizar divergências para conseguir, como na previdenciária, ter um texto que organize melhor o sistema tributário brasileiro", afirmou.



As declarações de Maia foram feitas durante a instalação da Comissão Especial que vai analisar o texto para a reforma tributária. Ele citou o protagonismo da Câmara e disse que espera que o governo encaminhe a discussão "porque é sua prerrogativa". "Espero que a Câmara, como na Previdenciária, possa dar a sua contribuição na tributária", afirmou.



O presidente da Câmara apontou ainda dois estudos que, disse, serão base para a reforma tributária: o trabalho coordenado pelo economista Arminio Fraga sobre recursos humanos na administração pública e o do economista Ricardo Paes de Barros sobre a efetividade dos programas sociais.



Investimentos



Sobre a reforma da Previdência, Maia disse que salários e aposentadorias representam 80% dos gastos do governo. "Precisamos discutir a Previdência e a reforma do Estado para termos mais recursos para investimentos na área social", completou.