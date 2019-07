'Fico chateado quando dizem que há privilégio para policiais', diz Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez na noite deste sábado, 6, nova defesa de mudanças na proposta de reforma da Previdência que tramita na Câmara, para atender ao pleito de policiais federais e rodoviários federais. A questão tem gerado impasse na Casa, sendo que Bolsonaro vem se posicionando a favor de regras mais brandas de transição para os policiais.



Neste sábado, ao sair do Palácio da Alvorada, Bolsonaro foi questionado por jornalistas sobre os motivos de defender os policiais na reforma. Em um primeiro momento, o presidente afirmou apenas que "a bola está com o Parlamento".



Na sequência, ele foi questionado sobre por que motivo a categoria dos professores não recebeu a mesma defesa. "Todo mundo vai ter que dar sua cota de contribuição, uns mais, outros menos", respondeu Bolsonaro. "Costumo dizer que certas carreiras, como a dos policiais, são tão boas que a gente não vê nenhum parlamentar, nenhum empresário, com filho lá, nessa carreira", ironizou o presidente na sequência.



Segundo Bolsonaro, a defesa dos policiais dentro da reforma da Previdência não representa um "privilégio". "Olha quem está do meu lado aqui? São militares", disse Bolsonaro, que estava acompanhado de integrantes de sua segurança pessoal. "Ficam de segunda a domingo comigo, não têm hora extra, não têm hora para nada, tiram plantão a noite toda", enumerou. "O que eu fico chateado é que alguns falam de privilégio de policial. Policial não tem privilégio."



Bolsonaro qualificou ainda o pleito dos policiais federais e rodoviários federais na reforma como uma "pequena questão a se acertar". Isso está sendo costurado. Não é privilégio, não é nada. É para fazer certa equiparação. Tem que ter transição para isso", defendeu.



A proposta de reforma aprovada na comissão especial da Câmara prevê pedágio de 100% sobre o tempo que ainda falta para os trabalhadores se aposentarem, no caso daqueles que estão próximos da aposentadoria. Os policiais federais são contrários a este pedágio de 100% e vinham defendendo um porcentual de 17% para a categoria - o mesmo proposto para os militares, em projeto que está parado na Câmara.



No início da tarde deste sábado, após reunião com líderes partidários em sua residência oficial, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), colocou-se a favor do pedágio de 100%. Segundo ele, caso uma categoria seja beneficiada em detrimento de outras, o processo de votação da reforma nesta semana, no plenário da Câmara, pode se desorganizar.