Números apontam estagnação do PIB de Minas

(foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

O Produto Interno Bruto ficou estagnado nos três primeiros meses de 2019 em Minas, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pela Fundação João Pinheiro. Ao todo, em 2019 as riquezas do estado ficaram em R$ 146,1 bilhões. Com zero de crescimento, o estado conseguiu escapar do cenário de retração do PIB nacional, que ficou em -0,2% no mesmo período, como informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





Ainda de acordo com os números divulgados, comparando o primeiro trimestre de 2019, co o último trimestre de 2018, o PIB ficou em zero. Na comparação de janeiro, fevereiro e março de 2018 com o mesmo período deste ano, o PIB ficou em 0,6%. Se a comparação considerar o acumulado de 12 meses, ou seja, de abril de 2017 a março de 2018 com os mesmos meses de 2018 até março de 2019, aí o PIB fica em 1%.





No caso de Minas, segundo a fundação, o principal impacto foi a queda na produção da cadeia mineral, impactada pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Com isso, a indústria extrativa estadual recuou -20,6% no primeiro trimestre de 2019 em relação ao trimestre imediatamente anterior e -13,3% em relação aos três meses iniciais de 2018.





De acordo com Raimundo de Sousa, pesquisador e professor da fundação João Pinheiro, o impacto só não trouxe retração porque foi compensado por outros setores. “Metade do efeito da extração mineral foi anulado pela eletricidade que teve alta na demanda e a outra metade pela expansão de serviços de tecnologia da informação, serviços administrativos, saúde e educação privada”, explicou.