Ao elogiar acordo com UE, Bolsonaro compara ministra da Agricultura a Pelé

Ao elogiar o acordo firmado entre Mercosul e União Europeia, o presidente Jair Bolsonaro comparou a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao ex-jogador de futebol Pelé. O comentário do presidente foi feito nesta quinta-feira, 4, durante transmissão ao vivo em sua página no Facebook. Ele estava ao lado dos ministros Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura.



"Obrigado, Ernesto. (Ernesto é) Nosso Garrincha. O Pelé foi a Tereza Cristina. O Nilton Santos foi o Paulo Guedes", brincou o presidente.



Minutos antes, Araújo voltou a dizer que o País só tem a ganhar com o acordo. Ele citou que os produtos brasileiros terão acesso a novos mercados. "Na pauta industrial, toda abertura do mercado industrial europeu e, na pauta agrícola, setores importantíssimos para o nosso agro: suco de laranja, frutas, café, carne bovina, açúcar, etanol, frango."



O ministro também destacou que será possível observar um barateamento de custos em produtos. Disse ainda que o acordo vai atrair novos investimentos ao País. "O Brasil vai passar a estar no centro da estrutura das cadeias globais de valor."