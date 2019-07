Anfavea explica redução das alíquotas de importação no acordo Mercosul-UE

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulgou nesta quinta-feira, 4, como se dará a redução das alíquotas de importação no acordo entre Mercosul e União Europeia.



Nos primeiros sete anos de vigência, a alíquota permanece de 35%. Uma cota anual de 50 mil veículos poderá usar uma taxa de 17,5%, sendo de 32 mil unidades para o Brasil.



No oitavo ano, a taxa para veículos que ultrapassarem a cota cairá de 35% para 28,4%. No nono ano, será reduzida para 21,7%. A partir do 10º ano, a alíquota passará a 15%. Neste ano, a cota será eliminada porque não fará mais sentido, uma vez que a taxa principal será já inferior à taxa da cota, de 17,5%.



A partir do 11º ano, a alíquota será reduzida em 2,5 pontos porcentuais a cada ano, até chegar a 2,5% no 15º ano e zerando no 16º ano.