Redes sociais enfrentam instabilidade

As diversas plataformas do Facebook - que, incluem além da rede social, também o WhatsApp e o Instagram - enfrentaram instabilidades na última quarta-feira, 3. Por meio de ferramentas como o Twitter, usuários relataram os problemas, dizendo que não conseguiam enviar arquivos de mídia. Entre eles, fotos, vídeos, áudios e figurinhas. Em alguns casos, também não era possível acessar conteúdos desse tipo, seja por meio dos aplicativos ou dos respectivos sites.



Segundo o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em serviços na internet, o problema não ficou restrito ao Brasil: houve também relatos de instabilidade nos Estados Unidos, na América Latina e em diversos países da Europa Ocidental. As falhas começaram por volta das 10 horas de manhã (horário de Brasília) e seguiram até as 21 horas.



Procurado pelo Estado, o Facebook informou que "algumas pessoas tiveram problemas para carregar ou enviar imagens e vídeos, bem como outros arquivos, em nossos aplicativos. A situação foi resolvida e normalizada para todos". A empresa ainda "pediu desculpas por qualquer inconveniente".



Falhas nas plataformas do Facebook têm sido frequentes nos últimos meses: em março, os serviços da empresa chegaram a ficar fora do ar por quase 24 horas, por conta de uma falha após mudanças nas configurações internas dos servidores da companhia. Em maio, uma falha centralizada na América Latina impossibilitou a execução de funções básicas como envio de mensagens, comentários e realização de publicações nos três serviços.



Entre especialistas, corre a especulação de que parte dos problemas frequentes tem sido causados pelo plano de integração entre WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger - plano antecipado por reportagem do The New York Times em janeiro e confirmado por Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook, no início do ano. A mudança permitiria que usuários do WhatsApp mandassem mensagens para contatos que têm apenas conta no Instagram.



Twitter. Quem também enfrentou instabilidades na tarde de quarta foi o Twitter, em um problema isolado, sem ligação direta com o do Facebook. Segundo a empresa, houve falhas na entrega de mensagens diretas (DMs, na sigla em inglês) e notificações referentes à funcionalidade. O problema, no entanto, foi resolvido antes do fim da tarde.



Além disso, o Down Detector reportou instabilidades acima do normal em alguns serviços na internet brasileira - o Waze, por exemplo, recebeu notificações de problemas de usuários, mas até o fechamento desta edição não havia encontrado nenhuma falha em seus sistemas. Procurado pelo Estado, o Sinditelebrasil, que representa as operadoras Claro, Oi, TIM e Vivo, disse que as empresas "não verificaram nenhum problema ou instabilidade em suas redes."



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.