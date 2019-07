Hugo Leal após reunião com Maia: está pendente questão do setor de segurança

O deputado federal, Hugo Leal (PSD-RJ), vice-líder do partido na Câmara, afirmou no início da noite desta quarta-feira, 3, que o que estava pendente no relatório da reforma da Previdência era a questão ligada à aposentadoria de agentes de segurança. Questionado por jornalistas sobre se os líderes partidários haviam chegado a um acordo, Leal afirmou: "o que vim fazer aqui não rolou".



O deputado não entrou em detalhes em relação à negociação. Posteriormente, outro deputado, José Nelton (Podemos-GO), que participou do encontro de líderes com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que houve um acordo para que a aposentadoria de policiais homens seja aos 53 anos e de mulheres, de 52 anos.



A reunião entre líderes e Rodrigo Maia terminou no início da noite e os deputados se dirigiram à Câmara. A intenção é votar o relatório da Previdência ainda hoje na comissão especial da Casa.