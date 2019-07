Tereza Cristina: não haverá moratória para exportação de soja; não está no acordo

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o acordo entre Mercosul e União Europeia não prevê o compromisso de uma nova moratória para a soja brasileira. Segundo ela, o documento cita normativas já vigentes no Brasil, como a Moratória da Soja na Amazônia, como exemplo ao setor privado europeu do compromisso do setor exportador do Brasil de não comprar soja produzida em áreas protegidas.



Segundo documento divulgado pela União Europeia, o capítulo sobre Desenvolvimento Sustentável inclui compromissos sobre a gestão sustentável das florestas e condutas de negócio sustentáveis. A UE também diz que o tratado garante iniciativas para a agricultura sustentável, incluindo ações no setor privado da União Europeia, e cita como exemplo a Moratória da Soja no Brasil.