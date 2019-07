Comissão Especial da Previdência atinge quórum para abertura da sessão

A Comissão Especial da reforma da Previdência atingiu neste início de tarde o quórum para a abertura da sessão. Com 49 deputados membros, são necessários 25 parlamentares para que a reunião comece. O painel do plenário da comissão especial registra agora 29 presenças, mas o presidente da comissão, Marcelo Ramos (PL-AM), ainda não iniciou os trabalhos.



O relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP), que pode realizar novas mudanças no texto, ainda não chegou à sala. Embora possam se votar ainda hoje requerimentos de adiamento apresentados pela oposição, ainda não há acordo para o texto da reforma ser votado nesta quarta-feira.



A sessão do Congresso marcada para às 14h também pode dificultar o andamento dos trabalhos da comissão nesta tarde. Regimentalmente, quando ela começa, nenhum outra comissão da Câmara e do Senado pode realizar votações.