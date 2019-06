Presidente do Banco Central viaja para Basileia e Zurique

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, viaja no período de 28 de junho a 3 de julho para Basileia e Zurique, na Suíça, para participar de reuniões da Annual Central Bank Governors' Meeting e de encontros com investidores. As informações constam de despacho divulgado no Diário Oficial da União (DOU).



O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, viaja nesta segunda-feira, 17, para Paris, na França, para participar de reuniões com autoridades da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), da Fédération Internationale de l'Automobile e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).



A viagem do ministro segue até a quinta-feira, 20.



O advogado-Geral da União, André Luiz Mendonça, também irá a Paris neste mês - de 23 a 28 de junho - para proferir palestra na sede da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico sobre as perspectivas futuras no combate à corrupção no Brasil e sobre a cooperação com outros países no tema.