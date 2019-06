No Rio, multidão se aglomera na região central em protesto contra a reforma

Na cidade do Rio de Janeiro, uma multidão se aglomera ao redor da igreja da Candelária, na região central da cidade, no fim do período da tarde desta sexta-feira, 14, em protesto contra a reforma da Previdência. Inicialmente, as lideranças sindicais discursaram com críticas à reforma e outras iniciativas do governo do presidente da República, Jair Bolsonaro.



O grupo planeja seguir em caminhada pela avenida Presidente Vargas até a estação Central do Brasil.



As pistas da avenida Presidente Vargas no sentido igreja da Candelária estão interditadas pela multidão.



O trânsito também está impedido na avenida Rio Branco, a partir do cruzamento com a Presidente Vargas, em direção à Cinelândia.



Dezenas de policiais militares acompanham o ato, que é pacífico. Ainda não há estimativa de público.