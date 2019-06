Auxílio-reclusão e pensões podem ser inferiores ao salário mínimo

O relatório da reforma da Previdência, entregue nesta quinta-feira, 13, pelo deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), estabelece que o auxílio-reclusão pode ser inferior a um salário mínimo, seguindo a mesmo forma de cálculo das pensões.



Pela proposta, o pagamento das pensões será de 50% do valor da aposentadoria, mais 10% por dependente. Quando houver dependente inválido, com deficiência grave, intelectual ou mental, o pagamento será de 100% do benefício.



Além de manter a obrigação para que Estados e municípios criem regimes de previdência complementar em até dois anos, o texto proíbe a criação de novos regimes próprios de previdência de servidores.