Ramos garante que a leitura do relatório será concluída nesta quinta-feira

Após posar para fotos com uma pilha de papéis sobre a mesa, o presidente da Comissão Especial da reforma da Previdência, Marcelo Ramos (PL-AM), abriu na manhã desta quinta-feira, 13, a sessão para a leitura do relatório do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). "O relatório chegou, vamos começar", afirmou Ramos.



Antes da leitura íntegra do parecer pelo relator, no entanto, oito líderes favoráveis e oito líderes contrários à reforma têm direito a fala.



Ainda assim, Ramos garantiu que a leitura do texto será concluída nesta quinta-feira.



Mais cedo, ficou acordado em reunião de líderes a não marcação, por enquanto, de uma data para a votação do relatório na comissão. Com isso, a oposição se comprometeu a não obstruir os trabalhos.



Moreira informou que o relatório proporciona uma economia em torno R$ 915 bilhões em dez anos, valor um pouco abaixo do R$ 1 trilhão desejado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.