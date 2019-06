China tem amplas ferramentas para responder a pressões externas, diz vice-premiê

O vice-primeiro-ministro da China Liu He disse hoje que Pequim dispõe de amplas ferramentas para responder a "pressões externas" que, segundo ele, estão ajudando a incentivar mais reformas e a maior abertura da economia do país.



Liu, que falou durante um fórum em Xangai e é o principal representante chinês no diálogo comercial com os Estados Unidos, não fez menção direta às negociações sino-americanas, que foram interrompidas semanas atrás. Ele preferiu apontar os pontos fortes da economia chinesa, incluindo seu crescimento cada vez mais atrelado à demanda doméstica.



Liu também citou o superávit no balanço de pagamentos do país, que vem caindo fortemente. "Precisamos observar o quadro mais abrangente, a tendência dominante", afirmou. Fonte: Dow Jones Newswires.