Boeing 737 Max deve voltar a voar em agosto

O Boeing 737 Max provavelmente voltará a voar dia 19 de de agosto nos EUA, disse ontem o presidente executivo da aérea American Airlines, Doug Parker, a acionistas da companhia. A indústria de aviação está aguardando aprovação regulatória para atualizações de software e de treinamento de pilotos. A American Airlines disse que o impacto econômico das suspensões desses voos está estimado em cerca de US$ 350 milhões.







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.