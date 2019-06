Venda de papelão ondulado cresce 4,2% em maio, mostra preliminar da ABPO

As vendas de papelão ondulado utilizado em embalagens - caixas, acessórios e chapas - aumentaram 4,22% em maio na comparação com abril e somaram 306.221 toneladas no mês passado. O dado preliminar foi divulgado pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO).



Considerando os dados dessazonalizados, a expedição de papelão ondulado recuou em 0,5% em relação a abril, para 299.811 toneladas. Apesar do recuo, a entidade observa que este foi o melhor resultado para o mês de maio na série histórica dessazonalizada.



Na comparação com maio do ano passado - quando a atividade foi prejudicada pela paralisação dos caminhoneiros, a produção cresceu 29,22%.



Em nota, a associação atribuiu a forte expansão no comparativo anual à greve dos caminhoneiros que ocorreu em maio de 2018 "e levou a uma forte queda na expedição de papelão ondulado e, por si só um aumento acima dos 20% em 2019".



Com um dia útil a mais em maio do que no ano anterior, a produção por dia útil cresceu 24,25% no mês. Ante abril nesse critério foi registrado leve acréscimo de 0,21%.



No acumulado dos primeiros cinco meses do ano, a expedição de papelão ondulado cresceu 4,72% sobre igual período do ano anterior.