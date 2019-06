Câmara aprova crédito suplementar de R\$ 248 bi; senadores votam

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, de maneira unânime, nesta terça-feira, 11, a autorização de um crédito suplementar de R\$ 248,9 bilhões que o governo solicitou ao Congresso Nacional. O projeto deverá ser votado no Congresso pelos senadores ainda nesta noite.



O crédito extra evita o descumprimento da chamada regra de ouro do Orçamento - mecanismo previsto na Constituição que impede ao governo contratar dívidas para pagar despesas correntes, como salários e benefícios sociais. De acordo com o governo, sem a aprovação do projeto, os pagamentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) seriam interrompidos neste mês e os do Bolsa Família, em setembro.