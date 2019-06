Porta-voz: Bolsonaro está à disposição para reforçar apoio a Estados e municípios

O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, afirmou nesta segunda-feira, 10, que o presidente Jair Bolsonaro está à disposição para conversar com governadores sobre a proposta de reforma da Previdência e para apoiar a inclusão de Estados e municípios no texto final.



"O presidente coloca-se à disposição para compartilhar percepções dos governadores e reforçar, pelo que nós percebemos, essa posição que é de apoiar o projeto do governo e incluir Estados e municípios no documento final", disse o porta-voz a jornalistas nesta segunda-feira, 10.



Nesta terça-feira, 11, governadores de todo o País se reúnem em Brasília, principalmente para debater a reforma da Previdência e insistir para que Estados e municípios sejam mantidos no texto.



O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), deve apresentar seu parecer na quinta-feira, 13. No domingo, 9, Moreira afirmou que fará mudanças na proposta do governo em relação à capitalização e que poderá incluir mais uma regra de transição, além das três sugeridas, para quem está próximo de se aposentar.