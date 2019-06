Trump diz que China precisa fechar acordo comercial com EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que a China irá eventualmente fechar um acordo comercial com a Casa Branca porque "eles terão de fechar".



Em entrevista à emissora americana CNBC, Trump afirmou que a China está ficando "absolutamente devastada", uma vez que empresas estão deixando o país asiático e "indo para outras partes, incluindo os EUA".



Trump disse ainda que se o presidente da China, Xi Jinping, não for à reunião de líderes do G20 no Japão, no fim do mês, tarifas dos EUA entrarão em vigor sobre mais US$ 300 bilhões em produtos chineses de imediato. Trump, no entanto, disse ter a expectativa de se encontrar com o líder chinês às margens do evento para discutir um pacto comercial entre os dois países.



Trump comentou também que Washington tentou buscar um acordo com o México sobre a crise migratória por meses, mas que as partes apenas chegaram a um consenso, anunciado na última sexta-feira (07), depois que ele ameaçou tarifar todos os produtos mexicanos. Diante do acerto, a Casa Branca decidiu suspender as tarifas, que entrariam em vigor hoje.



Segundo Trump, o México tomou 30% das montadoras dos EUA e, se as tarifas tivessem sido aplicadas, essas companhias voltariam para o território americano. No entanto, agora que o acordo com os mexicanos foi fechado, os EUA serão um "grande parceiro" do vizinho do norte, afirmou o presidente.



Trump também voltou a criticar o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) por ter elevado suas taxas de juros demasiadamente, o que, segundo ele, colocou a economia dos EUA "em desvantagem".



Por outro lado, Trump descreveu as tarifas adotadas pelos EUA como "uma coisa linda", que estão dando "tremenda vantagem para nós".