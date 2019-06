Produção industrial britânica cai 2,7% em abril ante março

A produção industrial do Reino Unido sofreu queda de 2,7% em abril ante março, segundo dados publicados hoje pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam recuo bem menor na produção, de 1%.



Na comparação anual, a indústria britânica reduziu sua produção em 1% em abril. A projeção do mercado era alta de 0,7%.



Apenas a produção manufatureira do Reino Unido caiu 3,9% em abril ante o mês anterior e registrou declínio de 0,8% no confronto anual. Fonte: Dow Jones Newswires.