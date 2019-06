Presidente do BOJ afirma que acordo entre EUA e México beneficia economia global

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Haruhiko Kuroda, declarou neste sábado que o acordo anunciado ontem à noite entre Estados Unidos e México beneficia a economia global. "Foi bom não apenas para os EUA e o México, como para toda a economia global", afirmou Kuroda a repórteres nos bastidores do G-20- financeiro, que reúne membros das equipes econômicas das 20 maiores economias do globo no Japão neste fim de semana.



Nesta sexta-feira à noite, o presidente dos EUA, Donald Trump, informou por sua conta no Twitter que o país chegou a um acordo com o governo do México e que não vai mais importar tarifas de 5% na importação de produtos mexicanos - a medida entraria em vigor nesta segunda-feira (10).



Kuroda disse esperar que a economia mundial cresça no segundo semestre, em virtude de condições monetárias mais frouxas e medidas de estímulo na China. Ele alertou, contudo, que as incertezas ainda são altas quanto ao cenário de recuperação, principalmente por causa de tensões comerciais no mundo. Fonte: Dow Jones Newswires.