Trump e Powell conversaram por telefone em 11 de abril, informa o Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, conversaram por telefone em 11 de abril, informou o banco central nesta sexta-feira.



Trump tem sido um crítico da decisão do Fed de elevar os juros no ano passado. Além disso, a Casa Branca tem pedido desde março que o BC reduza os juros.



A agenda pública de Powell mostra que ele falou com Trump durante cerca de 5 minutos, por volta das 21h do dia 11 de abril. O telefonema ocorreu enquanto Powell estava em Leesburg, na Virgínia, para um evento de democratas da Câmara dos Representantes.



A agenda de Powell é divulgada na primeira sexta-feira de cada mês, com um mês de atraso. A dupla já havia conversado por telefone em 8 de março e os dois ainda jantaram na Casa Branca em 4 de fevereiro. Fonte: Dow Jones Newswires.