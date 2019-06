Decisão do STF demonstra que instituições funcionam, diz presidente da Petrobras

Para o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de liberar a venda de subsidiárias estatais demonstra que "instituições fortes funcionam no Brasil". Segundo o executivo, com a venda de subsidiárias a empresa poderá focar no seu negócio principal que é produção de petróleo e gás, principalmente no pré-sal.



Ele citou a venda da distribuidora de GLP, a Liquigás, como uma das controladas que estão na lista de desinvestimento.



Também presente ao evento, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que a "decisão do STF contribui para a segurança jurídica dos investimentos".