BC da Índia corta juro básico pela 3ª vez este ano, para 5,75%

O Banco Central da Índia, conhecido como RBI, decidiu hoje reduzir sua taxa básica de juros pela terceira vez este ano, num momento em que o crescimento econômico do país continua a desacelerar.



O RBI cortou seu juro básico em 0,25 ponto porcentual, de 6% para 5,75%.



A expansão anual do Produto Interno Bruto (PIB) indiano diminuiu para 5,8% entre janeiro e março. Como resultado, a Índia cresceu 6,8% no ano fiscal encerrado em 31 de março, mostrando seu pior desempenho em cinco anos.



Impulsionar o crescimento será um grande desafio para o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que na semana passada iniciou um segundo mandato de cinco anos. Fonte: Dow Jones Newswires.