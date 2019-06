Porta-voz: viabilidade de troca de cédulas será discutida com equipe econômica

O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, afirmou que a ideia de trocar as notas de R$ 100 e R$ 50 em circulação no mercado ainda passa por análise no governo e será discutida posteriormente pela equipe econômica. Na terça-feira, 4, em entrevista ao apresentador Ratinho, do SBT, o presidente Jair Bolsonaro contou que existe a possibilidade de fazer a alteração em até um ano, sem citar o motivo da troca. Segundo o presidente, ainda faltaria o sinal verde do Ministério da Economia para saber se a iniciativa é viável.