Infraero licitará áreas no Aeroporto Santos Dumont

A Infraero informou nesta quarta-feira, 5, que publicou os editais de licitação para concessão de duas áreas no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ). Os espaços são destinados à atividade de hangaragem de aeronaves, manutenção de aeronaves e/ou operação de táxi aéreo.



Segundo a Infraero, ambas as licitações serão realizadas na forma eletrônica, pelo critério de maior oferta, com regime de contratação por preço global e critério de julgamento de maior preço global.



Conforme a estatal, ambos os espaços estão localizados no Hangar Caquot, no pátio de aeronaves do terminal fluminense.



Um deles conta com área edificada externa de 881,77 m². Nesse caso, o prazo contratual definido é de 60 meses, com preço mensal estimado de R$ 32,2 mil. O recebimento das propostas vai até às 8h59 do dia 7 de junho. A abertura da sessão pública e o início da disputa de preços acontece na mesma data, às 9 horas e 10 horas, respectivamente.



O outro ambiente conta com área de 1.178,17 m². O prazo contratual desse segundo espaço também é de 60 meses e o preço mensal estimado é de R$ 49,6 mil.



O recebimento das propostas vai até às 8h59 do dia 10 de junho. A abertura da sessão pública e o início da disputa de preços acontece na mesma data, às 9 horas e 10 horas, respectivamente.



Segundo a Infraero, os certames são abertos a qualquer empresa estabelecida no País, cujo ramo de atividade seja compatível com os objetos da licitação e que atenda às exigências dos editais.



Com capacidade para atender 13,1 milhões de passageiros por ano, o Santos Dumont, em 2018, recebeu 9,1 milhões de viajantes, uma média de 25 mil usuários por dia.