Devemos seguir adiante com ratificação de acordo USMCA, diz Canadá

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou que seu governo deve seguir adiante com a ratificação da versão revisada do acordo de livre comércio da América do Norte, conhecido pela sigla em inglês USMCA, mesmo em meio a ameaças de tarifas do governo dos Estados Unidos contra o México.



Trudeau falou a repórteres em Vancouver que aceita a declaração do México de que a divergência não afetará a confirmação pelo país do USMCA. O premiê reiterou que o voto sobre o acordo no Canadá aconteceria em conjunção com o voto nos EUA. O presidente americano, Donald Trump, afirmou esperar que as tarifas americanas contra importações mexicanas, que começam em 5%, devem entrar em vigor na próxima semana, apesar das negociações para resolver a disputa sobre o aumento do fluxo imigratório da América Central para os EUA pelo território mexicano. Fonte: Dow Jones Newswires.