Odebrecht encerra negociação com LyondellBasell para venda da Braskem

A Braskem informou que a Odebrecht, acionista controladora da petroquímica, decidiu encerrar as tratativas com a LyondellBasell. As empresas negociavam a transferência à holandesa da totalidade da fatia da Odebrecht no capital da Braskem. Em nota divulgada na manhã desta terça-feira, 4, a Braskem diz que a administração "seguirá em busca de oportunidades que tenham o potencial de agregar valor".



As ações da petroquímica chegaram a cair 20% na Bolsa na manhã desta terça apó o anúncio do encerramento das tratativas.



Segundo fontes disseram ao jornal O Estado de S. Paulo em 23 de maio, a transação poderia trazer cerca de R$ 20 bilhões ao grupo, mas as negociações esfriaram diante de más notícias envolvendo a Braskem, entre elas a incerteza gerada pelo projeto de extração de sal-gema em Alagoas - o Ministério Público de Alagoas pediu bloqueio de R$ 6,7 bilhões da empresa - e a suspensão das negociações dos papéis na Bolsa de Nova York (Nyse) pela não entrega do formulário 20-F de 2017, entre outras.



A empresa LyondellBasell informou que as empresas decidiram "conjuntamente" encerrar as tratativas para a compra da Braskem.



De acordo com nota da companhia holandesa, a combinação com a Braskem era positiva por conta de pontos fortes complementares, portfólios de produtos e operações.



"No entanto, após uma análise cuidadosa, decidimos conjuntamente não prosseguir com a transação. Queremos agradecer às equipes da Odebrecht e da Braskem pela cooperação durante todo o processo", diz o CEO da LyondellBasell, Bob Patel, no comunicado.



A companhia informou ainda que continua focada no avanço de estratégia de crescimento.



"Pretendemos agilizar nosso programa de recompra de ações, atualmente de até 37 milhões de nossas ações em circulação. Nossos fluxos de caixa fortes e ampla liquidez e balanços patrimoniais saudáveis nos permitem entregar um dividendo crescente e superior, promover o crescimento orgânico e manter a opção por oportunidades de fusões e aquisições, ao mesmo tempo em que executamos essas significativas recompras de ações", disse Patel.



Ações em queda



Após o leilão de abertura ser prorrogado até 10h23, uma vez que a oscilação de queda chegava a 24%, as ações PNA de Braskem abriram em queda em torno de 20% e, às 11h15, recuavam 16,65%.



"O fluxo de notícia ainda segue negativo (abertura de processo de deslistagem na NYSE, após falta de entrega do formulário anual 20-F relativo a 2017 no prazo exigido à SEC; e ação do Ministério Público de Alagoas, que alega que a exploração mineral de sal-gema em Maceió está associada ao afundamento do solo em três bairros da cidade). Somado a isso, há o risco de recuperação judicial da controladora, que contava com os recursos da venda da Braskem para fôlego financeiro de curto prazo", apontou Luiz Gustavo Pereira, estrategista da Guide Investimentos.