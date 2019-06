Bolsonaro 'não tem noção de prioridade' para País, diz presidente de comissão

O presidente da Comissão Especial que analisa o mérito da reforma da Previdência, deputado Marcelo Ramos (PL, ex-PR -AM), voltou a criticar o presidente da República, Jair Bolsonaro, desta vez em mensagem postada em seu Twitter na manhã desta terça-feira, 4. "O presidente não tem noção de prioridade e do que é importante para o País", escreveu.



Ramos se refere ao fato de que, enquanto o colegiado realiza um seminário internacional para discutir experiências internacionais de Previdência e a proposta em análise, Bolsonaro esteve na Câmara para entregar um projeto de lei que faz diversas alterações no Código de Trânsito.



O PL da CNH dobra o número de pontos para a suspensão da carteira de motorista de 20 para 40 e também duplica a validade do documento, passando para dez anos.



"Depois reclamam quando digo que o presidente Bolsonaro não tem noção de prioridade e do que é importante pro país. Enquanto estamos num Seminário sobre Reforma da Previdência, ele está vindo para a Câmara para apresentar um PL que trata de aumentar pontos na carteira de maus motoristas", escreveu o deputado.



Mesmo tendo assumido o comando da comissão da reforma da Previdência, Ramos tem mantido um tom crítico em relação ao governo e esta não é a primeira vez que ele se posiciona contra uma medida do presidente da República.