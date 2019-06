IPC-S desacelera nas 7 capitais avaliadas pela FGV na 4ª quadrissemana de maio

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em todas as sete capitais pesquisadas na quarta quadrissemana de maio em relação à medição imediatamente anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, dia 4. No período, o IPC-S arrefeceu de 0,34% para 0,22%. Em abril, o índice fora de 0,63%.



A maior redução no ritmo de alta de preços foi observada em Salvador, onde o IPC-S passou de 0,77% para 0,37% entre a terceira e quarta quadrissemana de maio. No Rio de Janeiro, o índice registrou deflação de 0,01% no período, de avanço de 0,15% na leitura anterior.



Recife variou de 0,43% para 0,32%, já em Belo Horizonte a taxa passou de 0,34% para 0,22% e, em Brasília, de 0,32% para 0,25%. Em Porto Alegre, a desaceleração foi de 0,36% para 0,30%, enquanto em São Paulo a variação foi de 0,28% para 0,24%.