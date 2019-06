México adverte sobre risco de retaliação contra os EUA por tarifas no comércio

O México avalia possível retaliação à ameaça de tarifa dos Estados Unidos sobre seus produtos, mas prefere convencer o governo do presidente Donald Trump de que uma solução negociada é do melhor interesse dos dois países, afirmaram graduadas autoridades mexicanas nesta segunda-feira.



A ministra da Economia mexicana, Graciela Márquez, afirmou que seu país pode adotar vários caminhos, se os EUA levarem adiante a ameaça de tarifas. Ele poderia recorrer a entidades multilaterais, como a Organização Mundial de Comércio (OMC), mas esses processos são lentos, disse ela. Ou o México poderia retaliar com tarifas sobre produtos selecionados dos EUA. "Nós estamos nos preparando, mas confiamos que a diplomacia e ações para persuadir e convencer a manter a integração e as relações comerciais funcionarão", afirmou a ministra.



"Nós não queremos usar tarifas para prejudicar as cadeias de valor nem a criação de empregos ou o crescimento", comentou a autoridade. Em vez disso, queremos que o livre comércio prevaleça na América do Norte." Fonte: Dow Jones Newswires.