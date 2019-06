CVM: em momento de juro baixo é preciso prover alternativas seguras para varejo

O Brasil vive um ciclo de baixa taxas de juros e o momento é adequado para se discutir medidas de fomento ao mercado de capitais, disse nesta segunda-feira, 3, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Marcelo Barbosa. Segundo ele, o cenário é, portanto, propício para que essa agenda avance, lembrando que é preciso também prover alternativas seguras de investimento ao varejo.



Barbosa afirmou que, desde o ano passado, uma agenda em prol ao mercado de capitais está em curso, mas que a expectativa é de que um ritmo mais acelerado possa ser alcançado neste ano.



Para o terceiro trimestre deste ano, por exemplo, Barbosa comentou que a CVM deverá lançar um edital para a modernização das regras do FDIC.



O presidente da CVM disse ainda que para o desenvolvimento do mercado de capitais e o financiamento de longo prazo é preciso uma atuação coordenada ente governo, entidades e players de mercado.



Nesta segunda-feira, o Banco Central (BC), em evento em São Paulo, lança a Iniciativa de Mercado de Capitais, um conjunto de ações para avaliar e propor medidas de aperfeiçoamento regulatório para reduzir o custo de capital no Brasil; estimular o crescimento da poupança de longo prazo e da eficiência da intermediação financeira e do investimento privado; e desenvolver os mercados de capitais, de seguros e de previdência complementar.