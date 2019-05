Município produtor de banana em Minas vai lançar marca coletiva para produção

(foto: Abanorte/Divulgacao )

Minas é o terceiro maior produtor dedo país, ficando atrás apenas de Bahia e de São Paulo, primeiro e segundo colocados, respectivamente. Atualmente, o estado participa com 11% de toda a demanda da fruta, com produção de 760 mil toneladas, segundo dados do Instituto brasileiro de Geografia e Estatística () e disponibilizados pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).Para ajudar a melhorar a produção e garantir mais qualidade e identificação com o consumidor,, nodo estado, vai lançar uma marca coletiva.





A ideia encabeçada pela Associação dos Produtores de Banana de Delfinópolis (Adelba) traz benefícios tanto para os consumidores quanto para os produtores, segundo afirmou o presidente da associação, Marcelo Lemos Rusisca. “O projeto, em parceria com o Sebrae, também visa capacitar os produtores e aprimorar o produto, para atender os grandes centros de consumo”, afirmou.





O conceito de marca coletiva é usado para identificar produtos e serviços provindos de integrantes de determinada entidade. No caso do município do interior do estado, os principais mercados consumidores da bana produzida por lá são Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Atualmente, o município produz cerca de 80 mil toneladas. A atividade é a principal fonte de receita e maior geradora de empregos.





Ainda segundo o presidente da Associação, a produção vem enfrentando desafios nos últimos anos e apontando para a queda da produção, o que exige ainda mais dos produtores. “Isso faz com que o produtor tenha que se readequar, profissionalizando-se ainda mais para atender às exigências que são impostas pelo mercado consumidor atual”, declarou.





Entre os dias 5 e 8 de junho ocorre na cidade a “Terceira Feira da Banana de Delfinópolis”, onde a marca coletiva será lançada.





Ainda sobre a produção da fruta em Minas, os dados disponibilizados pela Secretaria de Agricultura mostram que o Norte de Minas é a principal região produtora com quase 380 mil toneladas, seguida pelo Sul, com 175.896 toneladas, e o Triângulo com pouco mais de 63 mil toneladas. Os números ainda datam de 2017, último ano com censo da produção divulgado.





Segundo a analista do Sebrae Minas Fabiana Rodrigues Rocha, Delfinópolis é hoje o segundo maior produtor de banana do Estado de Minas Gerais. “O Sebrae apoia a bananicultura no município há cinco anos e este momento, do lançamento da marca coletiva, é muito importante para o desenvolvimento do setor”, afirma a analista.