Leilão propicia segurança energética a investimentos, diz governador de Roraima

O governador de Roraima, Antonio Denarium (PSL), classificou o leilão de energia para suprimento de Boa Vista e localidades conectadas como um "momento histórico" para o Estado, tendo em vista a segurança energética que propiciará aos consumidores da região, em particular para os empreendedores locais e para a atração de investidores. Além disso, salientou os investimentos e empregos a serem gerados com os novos projetos de geração, que consumirão cerca de R$ 1,6 bilhão ao longo dos próximos dois anos.



Ele citou que, no ano passado, foram anotados no Estado cerca de 80 blecautes, situação que se agravou neste ano, após a interrupção das importações de energia proveniente da Venezuela, com a contabilização de mais de 45 interrupções no fornecimento nestes primeiros meses do ano, provocando prejuízos para a atividade produtiva local e também para os consumidores residenciais. O governado lembrou que atualmente o Estado é atendido exclusivamente por térmicas a óleo diesel, por isso a retomada do fornecimento costuma ser mais demorada. Também citou as oscilações na carga, que geram a queima de equipamentos e maquinário.



Denarium salientou que a meta agora é conseguir a conexão com o Sistema Interligado Nacional. Um projeto de linha de transmissão entre Manaus e Boa Vista atualmente depende de licença ambiental para ser executado. Representantes do governo federal indicaram que a licença de instalação deve ser liberada em breve.