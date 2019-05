Trump diz que tarifas contra México por imigração ilegal podem subir a até 25%

Em um comunicado da Casa Branca divulgado após os seus tuítes sobre as tarifas de 5% a todos os bens importados do México a partir de 10 de junho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, explicou que a alíquota cobrada subirá cinco pontos porcentuais por mês se a "crise" de imigração ilegal persistir, podendo chegar a 25% em 1º de outubro.



"As tarifas ficarão permanentemente no nível de 25% a não ser e até que o México pare substancialmente o fluxo ilegal de imigrantes entrando por meio do seu território", afirma o republicano. "Se o México não agir, as tarifas permanecerão em um nível elevado, e as companhias localizadas no México podem começar a retornar aos Estados Unidos para fabricar seus produtos e bens."