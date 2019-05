Não dá para fazer transição suave sem perda de impacto grande, diz secretário

Para virar chave do PIB precisamos aprovar reforma, diz Joice Hasselmann

Para virar chave do PIB precisamos aprovar reforma, diz Joice Hasselmann

Guedes reclama de interferência judicial no processo de venda da TAG

Guedes reclama de interferência judicial no processo de venda da TAG

Do Guarujá para o mundo: MC Sara fará sua primeira turnê internacional

Do Guarujá para o mundo: MC Sara fará sua primeira turnê internacional

Com reforma, juros de mercado vão cair e BC sancionará esses juros, diz Guedes

Com reforma, juros de mercado vão cair e BC sancionará esses juros, diz Guedes

Para aquecer economia, Guedes quer liberar dinheiro de conta ativa do FGTS

Para aquecer economia, Guedes quer liberar dinheiro de conta ativa do FGTS

Brasil fica em 45º lugar em ranking de crescimento mundial com PIB do 1º tri

Brasil fica em 45º lugar em ranking de crescimento mundial com PIB do 1º tri