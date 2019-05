Pesquisa mostra que 78% dos consumidores que atrasaram contas são reincidentes

A pesquisa revela que o tempo médio entre o vencimento de uma dívida para outra é de 96 dias (foto: Pixabay/Divulgação ) CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), mostra que 78% dos consumidores que tiveram o CPF negativado no último mês de abril são reincidentes nos atrasos - ou seja, já haviam aparecido no cadastro de devedores ao longo dos últimos 12 meses. Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (29) pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas () e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (), mostra que 78% dos consumidores que tiveram o CPF negativado no último mês de abril são reincidentes nos atrasos - ou seja, já haviam aparecido no cadastro deao longo dos últimos 12 meses.

A pesquisa revela que o tempo médio entre o vencimento de uma dívida para outra é de 96 dias, isso significa que, depois de pouco mais de três meses após ficar inadimplente, o consumidor volta a atrasar o pagamento de uma segunda conta.

Na avaliação do presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior, o alto índice de reincidentes é sinal de que falta ao consumidor inadimplente estudar melhor a sua condição financeira antes de tentar um acordo com o credor.

“Uma renegociação é como um novo compromisso financeiro, que segue novas condições, novos valores, novas taxas... Se ele não for honrado, nada impede o credor de voltar a negativar o CPF de quem está devendo. Um acordo só deve ser aceito ou proposto, se o consumidor avaliar que ele se encaixa na sua realidade”, explica Pellizzaro Junior.

Sobre o pagamento de dívidas, o indicador da CNDL e do SPC Brasil mostra que cresceu 11,2% o volume de brasileiros inadimplentes que saíram do cadastro de devedores no acumulado em 12 meses até abril deste ano. O índice é semelhante aos 10,6% observado em março e pouco abaixo dos 13,0% verificados em fevereiro.

Do total de devedores que recuperaram crédito no mês passado, 42% residem na região Sudeste e 25% moram no Nordeste. Em terceiro lugar aparece a região Sul (14%), seguida do Centro-Oeste (9%) e Norte (7%).

O levantamento ainda mostra que entre os devedores que recuperaram crédito em abril, 23% têm entre 30 e 39 anos. Outros 21% estão na faixa de 40 a 49 anos e 36% possuem idade acima de 50 anos. O Indicador de Recuperação de Crédito aponta que não há diferença significativa entre os gêneros: 51% dos que pagaram as dívidas são mulheres, ao passo que 49% são homens.