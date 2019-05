Governo busca 'choque de curto prazo' na produtividade do País, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira, 29, que o governo pensa no longo prazo, mas também busca um "choque de curto prazo" na produtividade do País. Ele citou de maneira ampla medidas de desburocratização como essenciais para destravar a economia.



Guedes destacou que a tecnologia qualifica o capital, e a educação, a mão de obra. Essas são diretrizes de longo prazo. "Mas também pensamos num choque de curto prazo", afirmou.



"É possível produzir um milagre econômico com medidas para destravar a economia", afirmou o ministro, citando o que estudiosos já observaram pela experiência em outros países.



Para ele, essas iniciativas podem garantir alguns anos de crescimento.



Em seminário sobre produtividade e crescimento promovido pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec), Guedes afirmou que a agenda macroeconômica tem sido mais visível (como reforma da Previdência e tributária), mas que a agenda microeconômica também é importante.



Para o ministro, as democracias precisam ser sistemas de gestão política descentralizada, e o Brasil está atrasado nesse processo. O governo Jair Bolsonaro, porém, está tentando uma "modernização institucional", disse.