Marinha encontra módulos da P-71; Petrobras avalia equipamentos

A Petrobras informou que a Marinha encontrou os dois módulos de geração de energia da plataforma P-71 que naufragaram próximo ao município de Itajaí, em Santa Catarina. Segundo a estatal, estão sendo feito todos os esforços para que não haja atraso na entrada em operação da produção da unidade e nem perdas financeiras com o acidente para o consórcio liderado pela estatal.



"Os módulos estão sendo avaliados", informou a Petrobras em nota nesta terça-feira, 28, ainda sem saber se vai poder reaproveitá-los.



A plataforma P-71 estava sendo construída no estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul, mas o projeto foi abandonado e levado para um estaleiro na China no ano passado.



Os módulos de energia estavam sendo transportados de Itajaí para um estaleiro no Espírito Santo em uma balsa que naufragou, mas não deixou vítimas. O objetivo é fazer uma futura integração com o casco que está sendo construído na China.