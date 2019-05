Confiança da indústria cai 0,7 ponto em maio ante abril, aponta FGV

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) de maio teve uma queda de 0,7 ponto em relação ao fechamento de abril, para 97,2 pontos, informou nesta terça-feira, 28, a Fundação Getulio Vargas (FGV).



O Índice da Situação Atual (ISA) permaneceu estável em maio, aos 98,5 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE) recuou 1,5 pontos ante abril, para 95,9 pontos.



"As expectativas da indústria continuaram piorando em maio e retratam agora um empresariado ligeiramente pessimista em relação aos próximos meses", explica Aloísio Campelo Junior, Superintendente de Estatísticas Públicas do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da FGV. "Quanto ao desempenho do setor no mês, há sinais dúbios. Após meses andando de lado, o nível de utilização da capacidade voltou a subir, mas houve, em paralelo, acúmulo de estoques indesejados", complementa.



O indicador de perspectivas de contratação para os três meses seguintes cedeu 3,6 pontos, representando a principal influência negativa sobre o IE em maio. "A parcela de empresas que preveem aumento do total de pessoal ocupado caiu de 17,6% para 13,9% entre abril e maio, enquanto a das que projetam diminuição aumentou de 16,8% para 17,1% do total", relata o Ibre/FGV em nota.



Ao mesmo tempo, o indicador que mede o otimismo dos empresários em relação à evolução do ambiente de negócios nos seis meses adiante perdeu a marca de 100 pontos registrada em abril e ficou em 98,4 pontos no quinto mês de 2019.



O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria indicou uma alta de 0,8 ponto porcentual em relação ao patamar de abril, para 75,3%.



A Sondagem da Indústria consultou 1.109 empresas entre os dias 2 e 23 de maio. A próxima divulgação da Sondagem da Indústria ocorrerá em 27 de junho de 2019. A prévia deste resultado será divulgada no dia 19 de junho.