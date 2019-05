Santander Brasil responderá por 30% de US$ 2 bilhões investidos em digitalização

O Santander Brasil responderá por 30% do investimento de US$ 2 bilhões que o grupo espanhol fará em digitalização de suas operações nos próximos anos, de acordo com a presidente do Grupo Santander, Ana Botín. "Estamos investindo em todos os países. No Brasil temos ampliado projetos digitais", disse ela no XVIII Encontro Santander América Latina.



A executiva afirmou que a plataforma Superdigital, adquirida no Brasil em janeiro de 2015 de uma fintech (startup do mercado financeiro), será global. A iniciativa, com foco na inclusão financeira, já está, conforme ela, no Chile e no México. "Queremos que a plataforma Superdigital seja global. Isso é muito importante. A tecnologia permite beneficiar mais pessoas", enfatizou Ana Botín.



A tecnologia, conforme a executiva, permite que o banco seja mais eficiente e possa baixar os juros, beneficiando indivíduos e empresas. "É o melhor que podemos fazer pela sociedade", completou, citando que a digitalização permitirá incluir mais pessoas ao sistema bancário da América Latina.



