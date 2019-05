CBIC: preço dos imóveis sobe mais do que inflação setorial medida pelo INCC

O preço médio dos imóveis residenciais no País está subindo em um patamar superior ao da inflação setorial medida pelo INCC, de acordo com levantamento realizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). No acumulado dos últimos 12 meses até o mês de março, a alta real foi de 3,2%. Na avaliação do presidente da Comissão Imobiliária da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Celso Petrucci, esse crescimento é resultado de um mercado com mais vendas do que lançamentos, indicando que a demanda está consistente apesar do ritmo lento de crescimento da economia brasileira.



"Já vemos um crescimento real de 3,2% no preço. E a tendência é de preços crescentes", disse Petrucci, estimando redução dos estoques nos próximos meses. Segundo ele, em mercados mais aquecidos, como de São Paulo, essa alta já está na ordem de 7%.