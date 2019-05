Entidades assinam manifesto pró-reforma da Previdência

Um conjunto de 45 entidades ligadas à indústria, comércio e serviços publicou um manifesto nesta sexta-feira, 24, em defesa da reforma da Previdência. No texto, os empresários alegam ter confiança na capacidade na aprovação do texto - que está em tramitação no Congresso - e frisam que as mudanças previdenciárias são um primeiro passo para a retomada da confiança e para que as decisões de investimento se concretizem.



O documento, no entanto, ressalta que outras reformas serão necessárias. "Acreditamos que a reforma previdenciária é um importante passo para o aumento da confiança tão necessária para que as decisões de investimentos no Brasil se concretizem. Um primeiro e prioritário passo para avançarmos e superarmos as demais reformas que a nação demanda."



As associações que assinam o manifesto dizem representar 12 milhões de empregos, mas alegam preocupações com o alto nível de desocupação formal. "Temos uma grande preocupação com a falta de oportunidades de desenvolvimento que se abatem sobre milhões de brasileiros, hoje desempregados, subempregados ou na informalidade."