Dalcolmo: Caged de abril tradicionalmente é positivo e esse mês não decepcionou

O secretário de Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcolmo, destacou na tarde desta sexta-feira, 24, o resultado positivo do mercado de trabalho brasileiro durante os meses de abril. No mês passado, foram criados 129.601 empregos com carteira assinada, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).



"O Caged de abril tradicionalmente é positivo e esse mês não decepcionou. Todas as regiões do País registraram melhora no emprego em abril. E foram 23 Unidades da Federação com abertura de vagas e penas quatro Estados com perda de empregos", afirmou.



O saldo de abril decorre de 1,374 milhão de admissões e 1,245 milhão de demissões. Esse foi o melhor resultado para o mês desde 2013. Em abril de 2018, a abertura líquida de vagas havia chegado a 115.898, na série sem ajustes.