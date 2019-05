Ninguém é obrigado a ficar como ministro, diz Bolsonaro sobre fala de Guedes

(foto: / AFP / EVARISTO SA )

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira após participar da reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, no Recife, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre a entrevista do ministro da Economia, Paulo Guedes à revista semanal Veja, na qual disse que deixará o governo caso a reforma da Previdência não seja aprovada."Paulo Guedes está no direito dele. Ninguém é obrigado a ficar como ministro meu.", disse o presidente da República.E, na linha defendida por seu ministro da Economia, voltou a dizer que sem a reforma previdenciária "será o caos na economia". "Tenho certeza que todos os governadores torcem pela aprovação da reforma", destacou ainda.Quando questionado sobre sua alta rejeição no Nordeste, o presidente respondeu de forma dura. "Faça uma pergunta mais inteligente."