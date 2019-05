Avianca está proibida de operar no Brasil por ordem da ANAC

A Avianca passa por um processo de recuperação judicial e já demitiu centenas de funcionários (foto: Jair Amaral /EM / D.A. Press)

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) determinou, nesta sexta-feira (24), a suspensão de todas as atividades da Avianca No Brasil. A medida, concedida cautelarmente, foi para garantir a segurança dos passageiros, já que a empresa passa por um processo de recuperação judicial.De acordo com a agência reguladora, todos os voos estão suspensos “até que empresa comprove capacidade operacional para manter as operações com segurança”. A ANAC diz ter tomado a medida com base em informações prestadas por sua área operacional.A recomendação para os próximos dias é que os passageiros que tenham viagens previstas pela Avianca entrem em contato com a empresa e não se desloquem até o aeroporto até que haja novas informações. Por força de resolução, a companhia aérea terá de fornecer opções aos passageiros, como reacomodação em outros voos ou reembolso das passagens.A decisão da Anac ocorre no dia em que estava programada um greve dos funcionários da Avianca que atingiria os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santod Dumont, no Rio de Janeiro.De acordo com informações do Sindicato Nacional dos Aeronautas, pelo menos cerca de 40% dos voos já estavam suspensos pela greve, já que a determinação do Tribunal Superior do Trabalho foi a de operar com no mínimo 60% do quadro total.Desde que entrou em recuperação, a Avianca já cancelou voos e deixou de operar em aeroportos como o de Confins, em Belo Horizonte. A empresa é alvo de protestos de pilotos, comissários e agentes, que alegam não estar recebendo salários que que o depósito do Fundo de Garantia (FGTS) dos trabalhadores também está irregular.

Em nota, a Avianca afirmou que está cumprindo com o plano de recuperação judicial. “A Avianca Brasil informa que está suspendendo temporariamente suas operações e reitera que está totalmente focada em dar continuidade ao seu Plano de Recuperação Judicial. A companhia continuará cumprindo a Resolução 400 da Anac para atender aos passageiros que tiveram seus voos cancelados e reforça que atua na busca de soluções para restabelecer a sua operação.”