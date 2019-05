Natura anuncia compra da Avon e vira 4º grupo de beleza do mundo

A empresa Natura, fabricante de cosméticos, anunciou a compra da Avon, em uma operação de troca de ações, nesta quarta-feira (22/5). De acordo com a companhia, a negociação deu origem ao 4º maior grupo de beleza do mundo, com 6,3 milhões de representantes e consultoras, com 3,2 mil lojas espalhadas por mais de 100 países.





Em decorrência da operação, será criada a Natura Holding, que detém 76¢ das ações da Avon. Os atuais donos da marca, permanecem com 24% dos papéis. Na transação, a Avon foi avaliada com um valor de mercado de US$ 3,7 bilhões.





A conclusão da compra deve ser finalizada em 2020, em decorrência da necessidade de aprovação das "condições finais habituais, incluindo a aprovação tanto pelos acionistas da Natura quanto da Avon, assim como das autoridades antitruste do Brasil e outras jurisdições", informou a Natura, que passa a pertencer a um grupo de U$ 11 bilhões em valor de mercado.





As ações da Natura Holding serão negociados na B3, bolsa de valores de São Paulo. No entanto, também terá American Depositary Receipt, ou seja, certificados de ações (ADRs), negociados na bolsa de valores de Nova York (NYSE).