Congresso é protagonista no processo de aprovação da reforma, diz Marinho

O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, repetiu nesta quarta-feira, 22, estar confiante na aprovação da reforma da Previdência pelo Congresso Nacional nos próximos meses. "O Congresso é o protagonista, estamos assistindo a disposição do relator, do presidente e dos membros da comissão especial da reforma. Também há declarações reiteradas dos presidentes do Senado e da Câmara sobre o compromisso com essa pauta", afirmou, no Seminário Previdência, organizado pelo jornal Correio Braziliense.



O presidente da comissão especial, deputado Marcelo Ramos (PR-AM), afirmou que, independentemente dos atritos entre o Executivo e o Legislativo, os parlamentares tomaram a decisão de "blindar" a agenda econômica no Congresso. "O presidente Jair Bolsonaro foi eleito para governar e os parlamentares foram eleitos para discutirem e fazerem as leis", completou.