Cortar juro seria sinal importante, mas ainda é prematuro, diz dirigente do Fed

O presidente da distrital de St. Louis do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), James Bullard, afirmou nesta terça-feira que um corte de 0,25 ponto porcentual da taxa básica de juros mandaria um "sinal importante" ao mercado, mas ainda seria "prematuro" fazê-lo agora.



Em entrevista à Bloomberg TV, Bullard disse ainda que enxerga a taxa neutra de juros, que não estimula nem trava a economia, no nível de "em torno de 2%". "Então, estamos um pouco apertados agora", comentou.



À emissora, ele também apontou que a mais recente rodada de tarifas comerciais dos EUA sobre importações da China teria de perdurar por seis meses para impactar a formulação de políticas do Fed.



Bullard é um dos membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Fed que tem direito a voto nas decisões de política monetária em 2019.