Sanepar: decisão cautelar do Tribunal de Contas do PR suspende reajuste de 12,12%

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) informa que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná concedeu medida cautelar pedida pela 2ª Inspetoria de Controle Externo do mesmo órgão, para suspender a implementação pela empresa do reajuste tarifário anual de 2019, de 12,12944%, a ser aplicado nas contas de água e esgoto.



"A companhia informa que tomará todas as providências necessárias no sentido de restabelecer o seu direito ao alusivo reajuste já fixado pelo Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná - Agepar", informa a empresa, em fato relevante.